كتب ـ رمضان يونس:

أكد مصطفي رمضان دفاع "حسنة" مساعدة الفنانة هالة صدقي السابقة، أن موكلته أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية، تطالب الفنانة بسداد مبلغ 100 ألف ريال سعودي، مبلغ الجائزة التي حصلت عليه من برنامج "شكرًا مليون".

وأوضح "رمضان" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ما جاء في الدعوى المقامة ضد موكلته خطأ، حيث تبين أن أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يفيد بقيام "حسنة"، بتهديد الفنانة إلا من أقوال تابعي الفنانة، مستدًلا بتحريات المباحث المرفقة بأوراق الدعوى، والتي لم تتوصل لواقعة التهديد.

وتابع "رمضان"، أن تحريات المباحث أفادت في أوراق الدعوى المقامة الفنانة، لم تفيد بأن موكلته إساءات أو شهّرت بالفنانة وأن كل ما حوي عليه الفيديو المنسوب إلى المساعدة هو مجرد سرد لخلافها مع الفنانة.

وذكر "رمضان" أن أسباب حفظ البلاغ المقدم من المساعدة ضد الفنانة، لوجود خلاف بينهما مدنيًا ، مؤكدًا أنه لم يرد فيه أطلاقًَا كذبًا أو ادعاء من المساعدة ضد الفنانة. موضحًا أن محكمة الجنح المختصة بالجيزة، حجزت دعوى الفنانة المقامة ضد مساعدتها إلى جلسة 24 سبتمبر الجاري، وليس كما تداوله البعض بجلسة 17 سبتمبر.