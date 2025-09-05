"أبوه بيعلمه".. ضبط طفل لقيادته دراجة نارية في القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام طفل بقيادة دراجة نارية وبرفقته أحد الأشخاص بالقاهرة، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية ومالكها (عامل – مقيم بالقاهرة) وقائدها (نجله – 9 سنوات)، وبمناقشة مالك الدراجة، أفاد بأنه كان يجلس خلف نجله وقت الواقعة بهدف تعليمه القيادة.

جرى التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكها وقائدها.