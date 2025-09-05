كتب -علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر أحد الأشخاص وهو يعتدي على مجموعة من الكلاب الصغيرة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبفحص الواقعة، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية الشخص الظاهر بالفيديو، وتبين أنه مسن مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وباستدعائه ومواجهته، أقر باعتدائه على الكلاب بالضرب خوفًا من عقره أثناء تواجده أمام العقار محل سكنه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.