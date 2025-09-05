إعلان

بعد تداول فيديو.. مسن يبرر اعتداءه على كلاب صغيرة بمدينة نصر: "خوفت يعضوني"

03:23 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

جانب من الواقعة

كتب -علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر أحد الأشخاص وهو يعتدي على مجموعة من الكلاب الصغيرة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبفحص الواقعة، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية الشخص الظاهر بالفيديو، وتبين أنه مسن مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وباستدعائه ومواجهته، أقر باعتدائه على الكلاب بالضرب خوفًا من عقره أثناء تواجده أمام العقار محل سكنه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

