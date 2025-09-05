بالفيديو.. الأمن يكشف مأساة استغلال أب لطفله في التسول بالدقي

كتب - علاء عمران:



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص باستغلال طفل صغير في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

وتمكنت القوات من تحديد وضبط المتهم، الذي تبين أنه يحمل معلومات جنائية سابقة، وكان برفقته نجله البالغ من العمر 3 سنوات. وبمواجهته اعترف بقيامه باستغلال طفله في أعمال التسول كما ظهر بمقطع الفيديو.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة استغلال الأطفال والحد من الظواهر السلبية في الشارع.