إعلان

شرطة الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم لإنقاذ المرضى

02:01 م الخميس 04 سبتمبر 2025

شرطة الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

نظمت مديرية أمن الأقصر حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في إطار الدور المجتمعي والإنساني لجهاز الشرطة.

وشارك في الحملة عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، حيث جاء ذلك دعمًا للجهود الإنسانية التي تساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وأعرب القائمون على الحملة عن تقديرهم لجميع المتبرعين، مؤكدين أن هذه المبادرات تعكس رسالة إنسانية سامية لأجهزة وزارة الداخلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرطة الأقصر حملة للتبرع بالدم إنقاذ المرضى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل نواجه أبرد شتاء منذ 20 عامًا؟ .. توضيح مهم من الأرصاد
سفارة أمريكا تنشر صورة من مناورة النجم الساطع مع مصر وتعلق: إحنا أقوى مع بعض
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح