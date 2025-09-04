شرطة الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم لإنقاذ المرضى

كتب - عاطف مراد:

نظمت مديرية أمن الأقصر حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في إطار الدور المجتمعي والإنساني لجهاز الشرطة.

وشارك في الحملة عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، حيث جاء ذلك دعمًا للجهود الإنسانية التي تساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وأعرب القائمون على الحملة عن تقديرهم لجميع المتبرعين، مؤكدين أن هذه المبادرات تعكس رسالة إنسانية سامية لأجهزة وزارة الداخلية.