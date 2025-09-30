كواليس مثيرة لفيديو سلاح ناري وسط شارع بالإسماعيلية

في مشهد أربك المارة وأشعل مواقع التواصل، ظهر رجل يقود سيارته بمدينة الإسماعيلية ممسكًا بسلاح ناري خلال مشادة كلامية مع أحد قائدي الدراجات النارية. المقطع انتشر كالنار في الهشيم، مثيرًا التساؤلات من هو صاحب السلاح؟ وما سبب الخلاف الذي كاد يتحول إلى كارثة؟.

تحركت الأجهزة الأمنية سريعًا لكشف حقيقة الواقعة. وبالفحص تبين أن الشخص الذي نشر الفيديو عامل توصيل طلبات، وأكد في أقواله أن مشادّة وقعت بينه وبين قائد السيارة بسبب أولوية المرور.

التحريات نجحت في تحديد وضبط قائد السيارة، وتبيّن أنه مالك شركة، وكان يحمل بالفعل السلاح الناري الظاهر في المقطع، وهو سلاح مرخّص للدفاع.

وبمواجهته أوضح أنه فوجئ بدراجة نارية تسير بسرعة كبيرة وكادت تصطدم بسيارته، وأثناء معاتبته لقائدها، تطور الخلاف وتعرض لمحاولة انتزاع سلاحه، ما دفعه للإمساك به خشية سرقته، مؤكدًا أنه لم يستخدمه.