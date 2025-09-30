الشرطة تصطاد نصاب إلكتروني في البساتين

نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة جديدة لعالم النصب الإلكتروني، بعد سقوط متهم احترف الإحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

المتهم – مقيم بمنطقة البساتين بالقاهرة – ابتكر خطة ماكرة، أنشأ حسابات إلكترونية وهمية، وروج من خلالها امتلاكه كميات من العملات المزورة، زاعمًا استعداده لترويجها.

كان يطلب من راغبي الشراء تحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية، لتحديد موعد للتسليم ثم يختفي تمامًا ويغلق هاتفه ويتخلص من الشريحة.

بتقنين الإجراءات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في نشاطه الإجرامي،

وبفحصه عُثر على أدلة رقمية تُؤكد تورطه، وبمواجهته لم ينكر واعترف تفصيليًا بجرائمه.