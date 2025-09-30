كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإطلاق أعيرة نارية وإصابة سيدتين بمنطقة العسيرات في سوهاج.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص وسيدتان، أصيبتا برش خرطوش وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج)، وطرف ثانٍ (4 أشخاص وسيدة) بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال، حيث تعدى الطرفان على بعضهما البعض.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة والعصي الخشبية وبندقيتين خرطوش المستخدمتين في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

