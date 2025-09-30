ضبط 96 ألف مخالفة مرور.. و128 سائقًا تحت تأثير المخدرات في يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الجهود عن ضبط 96 ألفًا و968 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما فحصت الحملات 2032 سائقًا على الطرق، وتبيّن تعاطي 118 سائقًا للمواد المخدرة. وفي مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 1023 مخالفة مرورية، بينها تحميل ركاب، ومخالفات لشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما فحصت القوات 180 سائقًا، تبيّن تعاطي 10 منهم للمواد المخدرة، وضبطت 11 محكومًا عليهم بإجمالي 13 حكمًا، بالإضافة إلى التحفظ على 6 مركبات مخالفة لقوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين.



