تفاصيل مقتل 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار بالبحيرة (بيان)

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، مصرع 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة البحيرة، وضبط باقي أفراد التشكيل العصابي، الذي يُعد من أكبر العصابات المتخصصة في جلب وترويج المواد المخدرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام بؤرة إجرامية تضم عددًا من العناصر الجنائية الخطرة – سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا "قتل، واتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية، وسرقة بالإكراه" – بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة لترويجها داخل البلاد.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا من إحدى الجزر الواقعة بمجرى نهر النيل بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وكرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، مستخدمين مراكب نيلية لتسهيل تنقلاتهم، ومستغلين طبيعة الجزيرة الوعرة للهروب من الملاحقة الأمنية، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لفرض السيطرة وحماية نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم رصد تحركاتهم وتحديد مكان اختبائهم، وباستهدافهم بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات، التي بادلتهم بالمثل، مما أسفر عن مصرع زعيم البؤرة و6 من عناصرها، وضبط باقي المتهمين.

وتم العثور بحوزتهم على 60 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، و2 كيلوجرام من مخدر الهيروين، و16 قطعة سلاح ناري، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة،

وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.