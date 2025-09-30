أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بكافة أشكالها، وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، في إطار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وأسفرت الحملات الأمنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن نتائج إيجابية مهمة في مجال مكافحة جرائم التهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية تهريب مهمة، تأكيدًا على حرص أجهزة الوزارة على التصدي لتلك الجرائم التي تهدد صحة وسلامة المجتمع.

كما تم ضبط 3942 مخالفة مرورية متنوعة، ضمن جهود الوزارة لضبط الحركة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين. وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 41 قضية متنوعة، شملت مخالفات جنائية مختلفة، إلى جانب تنفيذ 194 حكمًا قضائيًا متنوعًا، تأكيدًا لاستمرار الجهود في تطبيق القانون بكل حزم.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، في إطار التصدي لكافة أشكال الجرائم المنظمة التي تمس الأمن القومي.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمخالفين، فيما يواصل قطاع أمن المنافذ حملاته الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضمان السيطرة الكاملة على المنافذ ومنع أي محاولات للتهريب أو مخالفة القوانين.