لم يمر أسبوع واحد على شراء "كماتشو" لسيارته التي لطالما حلم بأن يمتلكها، وفي أول رحلة سفر بها فقد حياته هو وصديقه إثر تعرضهما لحادث مروع أثناء ذهابهما إلى الساحل الشمالي.

استعد "كماتشو" وصديقه لأول سفرية بالسيارة الجديدة وأثناء قيادته انفجر أحد الإطارات واختلت عجلة القيادة في يد البلوجر الرياضي، اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني على جانب الطريق أدى إلى انقلابها عدة مرات.

تجمع الأهالي حول السيارة بعد أن تحولت إلى كومة من الحديد، وحاولوا استخراج "كماتشو" وصديقه ولكن باءت تلك المحاولات بالفشل في البداية.

واضطر الأهالي إلى تقطيع السيارة لاستخراج من بداخل، وعند نجاحهم كان كامتشو وصديقه قد لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وقال "إسلام" صديق البلوجر الرياضي إبراهيم "كماتشو" إن الفقيد كان مثالًا يُحتذى به في الأخلاق ومعروفًا بين أهالي مدينة حلوان بالاحترام، قائلًا: "كماتشو كان مشهور جدًا في حلوان خصوصًا بين الشباب لأنه مدرب لياقة ودرب في كل الجيمات في المنطقة، كانت روحه حلوة وبيحب الهزار وعمره ما تسبب في مشكلة".

وكان المئات من أهالي منطقة حلوان شيّعوا جثمان البلوجر والمدرب الرياضي إبراهيم كماتشو وصديقه إلى مثواهما الأخير، بعد مصرعهما في حادث تصادم مروع.

وسادت حالة من الحزن بين الأصدقاء والمتابعين، حيث نعى عدد من المؤثرين في مجال كمال الأجسام على منصة "تيك توك" رحيل مدرب اللياقة ومقدم المحتوى إبراهيم كماتشو، مؤكدين أنه كان مثالًا للروح المرحة والقريبة من الشباب.

واشتهر إبراهيم جمال "كماتشو" كأحد صناع المحتوى الرياضي الكوميدي على منصات التواصل الاجتماعي، وجمع بين تقديم تدريبات اللياقة البدنية بأسلوب مبسط وروح مرحة جعلته قريبًا من الشباب ومصدر إلهام للكثير منهم.

