إعلان

سقوط محتال يروّج لعلاج روحاني عبر مواقع التواصل في الإسكندرية

05:58 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

سقوط محتال يروّج لعلاج روحاني عبر مواقع التواصل في

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهته أقر المتهم بارتكاب الواقعة وممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

اقرأ أيضًا:

"صاحبي قالي أختي اتعاكست".. ماذا قال "طفل المرور" في اتهامه باستعراض القوة؟ | نص تحقيقات

"الذئاب كشفت الجريمة".. قصة مقتل "شيماء" وابنتها على يد زوجها العرفي وشقيقه

"رصدته كاميرات المراقبة".. ضبط ميكانيكي سرق دراجة نارية بالإسكندرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإدارة العامة لحماية الآداب الإسكندرية العلاج الروحاني النصب والاحتيال على المواطنين قسم شرطة ثان المنتزه الدجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان