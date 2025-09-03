سقوط محتال يروّج لعلاج روحاني عبر مواقع التواصل في الإسكندرية

كتب - علاء عمران:

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهته أقر المتهم بارتكاب الواقعة وممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

