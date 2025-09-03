كتب- أحمد عادل:



أعلنت النيابة العامة استمرار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع البنك الأهلي المصري، بشأن تقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، بمناسبة بدء العام الدراسي، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

ويتيح البروتوكول لحاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري إمكانية سداد قيمة المخالفات المرورية بنظام التقسيط دون أي فوائد أو رسوم إضافية، طوال شهر سبتمبر، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين من حاملي بطاقات البنك الأهلي الاستفادة من هذه المبادرة خلال الفترة المحددة، مؤكدة استمرار جهودها للتوسع في تعميم التجربة بالتعاون مع باقي البنوك العاملة في مصر، دعمًا للتيسير على المواطنين في سداد المستحقات المالية.

