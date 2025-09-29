خناقة على "كيس عصير" ليلة العيد.. قرار من الجنايات في "جريمة المناشي"

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل جلسة محاكمة 5 أشخاص في واقعة قتل "أحمد رفعت" إثر معركة دارت بين عائلتين ليلة العيد على خلاف "كيس عصير" في قرية المناشي بمنشأة القناطر، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 17617 لسنة 2024 جنايات مركز إمبابة، والمُقيدة برقم 8048 لسنة 2024 كُلي شمال الجيزة، أن "م.ع"، و"م.م"، و"ع.م" و"م.ع"، و"ه.ح"، قتلوا المجنى عليه "أحمد رفعت"،عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك في منتصف يونيو 2024، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

ذكرت النيابة العامة، أن المتهمين عقدوا العزم على فكرة الخلاص من المجني عليه؛ رسموا مُخططا إجراميا مُحكما، أعدوا لتنفيذه أسلحة بيضاء "سكين، وسنجة، وعصا شوم"، بأن توجهوا بها صوب المجني عليه في مسكن أيقنوا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى كان له المتهمان الأول والثاني عدة طعنات بمواضع متفرقة بجسده التي أودت بحياته حال تواجد المتهمين من الثالث إلى الخامس على مسرح الجريمة للشد من أزر هما.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين شرعوا في قتل المجنى عليه "محمد شريف"، وشقيقه "أحمد شريف"، و"شريف عبد المنعم"، عمدًا مع سبق الإصرار بأنهم لما أتوا جرمهم بغالية حال تواجدهم رفقة المجنى عليه "أحمد رفعت"، مسرح الواقعة تعدي عليهم المتهمين الأول والثالث بأن سدد لكل منهما طعنتين استقرت بجسده، قاصدًا من ذلك قتله إلا قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو تدارك بالمجنى عليهم بالعلاج ومداواته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن تحريات المباحث توصلت إلى صحة ارتكاب تلك الواقعة ونسبتها للمتهمين لوجود خلاف سابق، فيما بين المجني عليه المتوفى والمتهم الأول، فرسموا مخططا إجراميا محكما لفكرة الخلاص منهم وأعدوا لتنفيذه أسلحة بيضاء "سكين، سنجة ، شوم"، وتوجهوا صوب المجني عليهم في المسكن الذي أيقنوا تواجدهم به، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا عليهم ضربا باستخدام الأسلحة البيضاء آلة البيان قاصدين من ذلك قتلهم وإتلاف محتويات مسكنهم.

وثبت بمطالعة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه "أحمد رفعت"، أن الإصابة الموصوفة بالفخذ الأيمن إصابة حيوية ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث من مثل السنجة، وتعزي الوفاة إلى الإصابة الطعنية النافذة بالفخذ الأيمن ومضاعفاتها.

كما ثبت بمطالعة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه "أحمد شريف"، أن إصابته عبارة عن جروح طعنية بالبطن والصدر واسترواح هوائي بالرئة اليمنى وكدمة دموية بالرئة اليمنى، كما تبين إصابة شقيقه،"محمد شريف"، بجرح عميق شبه نافذ بالظهر وجرح قطعي بالجبهة، وإصابة "شريف عبد المنعم"، بجرح شبه نافذ بمنتصف الظهر واشتباه نزيف بالرئة ونزيف حول الغشاء التاموري المقلب.

والد المجني عليه "رفعت" في استجوابه أمام جهات التحقيق، اتهم "محمد أبوزيد" ـ صاحب محل بقالة ـ وشقيقه وآخرين، بأنهم تعدوا على نجله "كريم" بالأسلحة البيضاء "كذلك" حال دفاعه عن نجله ابن عمه "محمود" عقب صعود المتهمين إلى المنزل والتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء، بسبب خلاف وقع بينهما على "علبة عصير".

وأضاف "رفعت" في أقواله، أن نجله "كريم" دخل إلى منزل ابن عمه حال سماعه صوت صراخ عالٍ، بينما تفاجأ بجارهم "محمد" يعتدي وآخرين على حرمة البيت، الأمر الذي دفع "كريم" لمعاتبته، إلا أنه وجه له طعنة نافذة في شريان القلب حال تدخله، فارق على إثرها الحياة بعد 7 أيام في العناية المركزة، فيما أصاب عمه وابنيه بطعنات متفرقة في الجسد.