من لغز اختفاء سائحة صينية إلى كشف أخطر عصابة فدية بالقاهرة

ضجة كبيرة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء عن اختفاء سائحة صينية داخل البلاد لكن المفاجأة أن الأمر لم يكن مجرد اختفاء بل وراءه تشكيل عصابي منظم للإحتيال الإلكتروني.

بالفحص والتحريات، تبين أن السائحة كانت ضمن واقعة ضبط 8 متهمين – بينهم 3 يحملون جنسيتها – شكلوا شبكة إجرامية متخصصة في استدراج الضحايا من أبناء جنسيتهم، بدعوى العمل في التجارة الإلكترونية داخل مصر.

الخطة الإجرامية كانت جهنمية استدراج الضحايا، احتجازهم، ثم إجبارهم على التواصل مع أسرهم لتحويل مبالغ مالية كفدية عبر المنصات الإلكترونية.

الأجهزة الأمنية رصدت التشكيل، واستهدفت وكرهم داخل شقة سكنية في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وصواعق كهربائية، بالإضافة إلى هواتف محمولة تحوي دلائل كاملة على نشاطهم الإجرامي.

كما تمكنت القوات من تحرير أحد الضحايا – من نفس الجنسية – كان محتجزًا لديهم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.