"دعارة أون لاين".. ضبط 3 سيدات مارسن أعمال منافية في العطارين

كتب : علاء عمران

02:33 م 29/09/2025

كتب- علاء عمران:
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ثلاث سيدات، من بينهم اثنتان لهما معلومات جنائية، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن بدائرة قسمَي شرطة العطارين وثاني المنتزه بالإسكندرية، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة نشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

