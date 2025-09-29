الداخلية تكشف حقيقة احتجاز سيدات وأطفال وهدم منازلهم في سوهاج

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بعدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن الإدعاء بإحتجاز الأجهزة الأمنية بسوهاج للسيدات والأطفال من إحدى العائلات والشروع في هدم منازلهم للضغط على أحد ذويهم لتسليم نفسه لاتهامه في قضية قتل.

أكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 26 الشهر الجاري تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، مقتل "سائق- مقيم بدائرة المركز" على إثر خصومة ثأرية، وأمكن تحديد مرتكبا الواقعة "عاملان- من أبناء عمومته"، وعقب صدور قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما قام أهليتهما بنشر تلك الإدعاءات الكاذبة فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقتهما.

وأضاف المصدر أنه قد أمكن ضبطهما والسلاح المستخدم في الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة والمستمرة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق وتبنى إدعاءات عناصر جنائية ، بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الرأى العام.