تمكن رجال المباحث من القبض على متهم بإشغال النيران داخل شقة أحد أقاربه بسبب عتابه له على توقف أصدقائه أمام منزله في حلمية الزيتون.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الزيتون، وانتقل رجال المباحث والحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق.

بالفحص تبين أن متهم قام بإضرام النيران في الشقة بسبب عتاب أحد أقاربه له بسبب توقف أصدقائه أمام المنزل، وتم ضبطه وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

