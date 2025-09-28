إعلان

"ولع في بيتهم عشان صحابه".. ضبط متهم بإضرام النيران بشقة أقاربه في الزيتون

كتب : مصراوي

10:31 م 28/09/2025

ضبط تعبيرية

تمكن رجال المباحث من القبض على متهم بإشغال النيران داخل شقة أحد أقاربه بسبب عتابه له على توقف أصدقائه أمام منزله في حلمية الزيتون.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الزيتون، وانتقل رجال المباحث والحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق.

بالفحص تبين أن متهم قام بإضرام النيران في الشقة بسبب عتاب أحد أقاربه له بسبب توقف أصدقائه أمام المنزل، وتم ضبطه وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ضبط متهم حريق شقة حلمية الزيتون

