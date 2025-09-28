دماء وبتر يد على أبواب المدرسة.. جريمة هزت أبو النمرس

ليلة دامية هزت أركان قرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، جريمة وحشية حولت هدوء البلدة الصغيرة إلى ساحة رعب، بعدما سقط شاب في قبضة مجموعة من الخارجين عن القانون، تاركين خلفهم صدمة تعصف بالأهالي وغضبًا يشتعل في الصدور.

شاب بسيط يعمل حدادًا، لم يقبل أن تتحول ساحة خلف إحدى مدارس القرية إلى وكر لتعاطي المخدرات وممارسة أفعال غير أخلاقية.

حاول منع خارجين عن القانون من استقدام الفتيات وتعاطي المواد المخدرة في المكان، انهالوا عليه اعتداءً وحشيًا تركه يصارع بين الحياة والموت.

المصاب نُقل الضحية إلى مستشفى قصر العيني في حالة حرجة، وخضع لعملية جراحية -حسب مقربون- انتهت ببتر يده نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت به.

ولم تتوقف أصداء الجريمة عند حدود القرية، إذ انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما ضاعف من حالة الغضب الشعبي.

وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية في فحص الفيديو، وشرعت في ملاحقة المتهمين لضبطهم وتقديمهم للعدالة.