كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، بمشاركة قطاع الأمن العام، من رصد وضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 6 عناصر جنائية، سبق اتهامهم في 126 قضية متنوعة، ومحكوم على بعضهم بالسجن المؤبد في قضايا سرقة بالإكراه، قتل، شروع في قتل، اتجار بالمخدرات، إطلاق أعيرة نارية، سلاح ناري، مقاومة سلطات، حريق عمد، وخطف.

وكشفت المعلومات أن أفراد التشكيل تخصصوا في سرقة المواطنين بالإكراه، من خلال إنشاء صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان عن بيع سيارات ومعدات حفر وسلع غذائية بأسعار بخسة، لاستدراج الضحايا وسرقتهم، كما تورطوا في ارتكاب عدة وقائع قتل وشروع في قتل.

عقب تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر التشكيل ورصد تحركاتهم واستهدافهم بمكان اختبائهم بدائرة مركز نقادة بمحافظة قنا، بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي.

وأثناء مداهمة القوات، بادر المتهمون بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه رجال الشرطة، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرعهم جميعًا.

وعُثر بحوزتهم على7 بنادق آلية، و2 كيلو جرام من مخدر الشابو، و3.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.