إعلان

مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

كتب : علاء عمران

01:03 م 28/09/2025

ضبط تشكيل عصابي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، بمشاركة قطاع الأمن العام، من رصد وضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 6 عناصر جنائية، سبق اتهامهم في 126 قضية متنوعة، ومحكوم على بعضهم بالسجن المؤبد في قضايا سرقة بالإكراه، قتل، شروع في قتل، اتجار بالمخدرات، إطلاق أعيرة نارية، سلاح ناري، مقاومة سلطات، حريق عمد، وخطف.
وكشفت المعلومات أن أفراد التشكيل تخصصوا في سرقة المواطنين بالإكراه، من خلال إنشاء صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان عن بيع سيارات ومعدات حفر وسلع غذائية بأسعار بخسة، لاستدراج الضحايا وسرقتهم، كما تورطوا في ارتكاب عدة وقائع قتل وشروع في قتل.
عقب تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر التشكيل ورصد تحركاتهم واستهدافهم بمكان اختبائهم بدائرة مركز نقادة بمحافظة قنا، بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي.
وأثناء مداهمة القوات، بادر المتهمون بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه رجال الشرطة، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرعهم جميعًا.
وعُثر بحوزتهم على7 بنادق آلية، و2 كيلو جرام من مخدر الشابو، و3.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط تشكيل عصابي مصرع 6 عناصر أجهزة البحث الجنائي قطاع الأمن العام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 نصائح مهمة من قومي الاتصالات قبل شراء موبايل من داخل مصر
الفضة في مصر تسجل قفزة قياسية خلال 2025.. فما الأسباب؟
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
حالة الطقس.. أجواء خريفية وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 32 درجة