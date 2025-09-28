بعد تداول الفيديو.. الأمن يكشف ملابسات سرقة محصول زراعي بالشرقية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة جزء من المحصول الزراعي من الأرض الخاصة به.

بالفحص، تبيّن أنه بتاريخ 24 الجاري ورد بلاغ إلى مركز شرطة بلبيس من أحد المواطنين (عامل زراعي – مقيم بدائرة المركز)، يفيد بسرقة كمية من المحصول الزراعي من أرضه.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبيّن أنهما (مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح).

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن المسروقات التي تم ضبطها كاملة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.