حبس حمو بيكا 3 أشهر في اتهامه بحيازة سلاح أبيض

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف قصر النيل، بحبس مطرب المهرجانات حمو بيكا 3 أشهر بدلًا من الحبس عام في اتهامه بحيازة سلاح أبيض.

وشهدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، جلسة استئناف مطرب المهرجانات حمو بيكا على حكم حبسه عامًا وتغريمه 500 جنيه بتهمة حيازة سلاح أبيض "مطواة" استماع المحكمة لمرافعة دفاعه.

ودفع المحامي وليد البنا، دفاع مطرب المهرجانات حمو بيكا، ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، وبطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس، مؤكدًا أن مأمور الضبط تجاوز حدود التفتيش المقررة قانونًا.

وفي وقت سابق كانت محكمة مستأنف جنح قصر النيل، قد أيدت حكم أول درجة الصادر بحبس مطرب المهرجانات حمو بيكا لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه 500 جنيه، في قضية اتهامه بحيازة سلاح أبيض "مطواة".

وكانت نيابة قصر النيل قد أمرت سابقًا بإخلاء سبيل "بيكا" بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه في واقعة حيازة السلاح الأبيض.

من جانبه، قال المحامي إبراهيم السعيد، دفاع المطرب، إن النيابة أخلت سبيل موكله، مشيرًا إلى أن هناك أحكامًا قضائية غيابية أخرى صادرة ضده، أبرزها في قضية تبديد تتعلق بنقابة الموسيقيين، وقد تم سداد الرسوم، وجارٍ تقديم التصالح في تلك القضية أمام الجهات المختصة.