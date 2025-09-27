إعلان

137 محلًا مغلقًا خلال 24 ساعة لعدم الالتزام بقرار ترشيد الكهرباء

كتب : مصراوي

02:59 م 27/09/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

كتب- علاء عمران:
أغلقت وزارة الداخلية 137 محلًا لمخالفتها وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.
وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المخالفين على النيابة العامة.


وزارة الداخلية ترشيد الكهرباء ترشيد استهلاك الكهربا

