ضبط مصنع مغشوش للزيوت في الجيزة

كشفت تحريات قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة عن قيام مالك مصنع له معلومات جنائية بتجميع زيوت محركات السيارات المستعملة وإعادة تدويرها باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط المالك والمدير المسؤول، وبحوزتهما أكثر من 405 طن من النفايات البترولية الخطرة، تشمل زيوت محركات مستعملة وإضافات لتبيض الزيوت وإعادة اللزوجة و100 طن منتج نهائي من زيوت محركات معاد تدويرها ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، معدة للبيع.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المصنع والمضبوطات، في إطار جهود الدولة لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين.