خدعة الهاتف المحمول تكشف شبكة احتيال بالجيزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار غضب المتابعين، يظهر خلاله محاولة احتيال على إحدى السيدات، حيث قام أحد الأشخاص بخطف هاتفها المحمول، فيما ادعى آخر ملاحقته واسترجاع الهاتف، مطالبًا المجني عليها بمبلغ مالي مقابل إعادته.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وتبين عدم وجود أي بلاغ رسمي حتى تلك اللحظة.

تمكنت قوات الشرطة من تحديد وضبط المتهمين، وهما شخصان لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبمواجهتهما اعترفا بالتخطيط لسرقة الهاتف باستخدام أسلوب المغافلة، ثم الإدعاء باسترجاعه مقابل طلب المال من المجني عليها.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة قدرة الشرطة على مواجهة كل أساليب الاحتيال والخداع في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي.