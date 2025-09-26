إعلان

حريق يلتهم شقة في إمبابة دون إصابات

كتب : مصراوي

10:09 ص 26/09/2025

آثار حريق شقة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اندلع حريق هائل داخل عقار سكني مكوّن من 11 طابقًا خلف سنترال البراجيل شمال الجيزة.

النيران اشتعلت في شقة بالدور الأخير بالعقار رقم 18 شارع شعبان البسطويسي من شارع المطار بإمبابة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، قبل أن تدفع قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها لبقية الطوابق، وأكدت المعاينة الأولية أنه لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وجارٍ حصر حجم التلفيات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق حريق شقة البراجيل الجيزة الحماية المدنية إمبابة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا