حريق يلتهم شقة في إمبابة دون إصابات

اندلع حريق هائل داخل عقار سكني مكوّن من 11 طابقًا خلف سنترال البراجيل شمال الجيزة.

النيران اشتعلت في شقة بالدور الأخير بالعقار رقم 18 شارع شعبان البسطويسي من شارع المطار بإمبابة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، قبل أن تدفع قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها لبقية الطوابق، وأكدت المعاينة الأولية أنه لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وجارٍ حصر حجم التلفيات.