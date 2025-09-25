إعلان

تحرش بفتاة في نص الشارع ..نهاية "سايس سوهاج" بقبضة الأمن

كتب : رمضان يونس

05:35 م 25/09/2025

متهم بالتحرش

كتب ـ رمضان يونس:

تمكنت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على "سايس" تحرش بفتاة أثناء سيرها في أحد الشوارع بسوهاج، بعد رصد فيديو للواقعة.

وحدة المتابعة، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام منادى سيارات بالتحرش بإحدى الفتيات حال سيرها بأحد الشوارع بسوهاج.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو تبين أنه منادى سيارات، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذ ت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، حيال المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

