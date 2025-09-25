كتب- عاطف مراد:

أتاحت النيابة العامة خدمة جديدة تُمكّن قائدي المركبات من الاستفادة بخصم يصل إلى 50٪ على قيمة مخالفاتهم المرورية، بشرط السداد خلال 72 ساعة فقط من تاريخ تسجيل المخالفة.

جاءت هذه الخطوة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتخفيف الضغط على وحدات المرور، حيث تهدف إلى تقليل التكدس، وتوفير الوقت والجهد على السائقين، بجانب تشجيعهم على التسوية الفورية لمخالفاتهم دون تأخير.

تمثلت آلية الخدمة في خطوات بسيطة، تبدأ بدخول المواطن إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور، ثم اختيار خدمة "التصالح الفوري"، بعد ذلك يحدد المستخدم نوع المخالفة سواء كانت على رخصة المركبة أو رخصة القيادة، ثم يُدخل بياناته الأساسية مثل رقم اللوحة المعدنية، الرقم القومي، ورقم الهاتف.

يعرض الموقع بعد ذلك إجمالي المخالفات، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيلها والموافقة على التصالح، قبل إتمام عملية الدفع إلكترونيًا باستخدام البطاقات البنكية أو وسائل الدفع المختلفة.

وإلى جانب موقع النيابة العامة، وفّرت الدولة أكثر من قناة للسداد، منها بوابة مرور مصر الإلكترونية، وخدمات "فوري" التي تتيح توصيل شهادة براءة الذمة حتى باب المنزل، بالإضافة إلى مكاتب البريد أو وحدات المرور للراغبين في الدفع المباشر.

كما أُتيح الاستعلام عن المخالفات بسهولة عبر بوابة "مصر الرقمية" باستخدام رقم اللوحة فقط.

النيابة العامة أكدت أن الاستفادة من الخصم مرهون بالسداد خلال المهلة المقررة (3 أيام من تسجيل المخالفة)، وبعد انقضاء هذه الفترة يُسدد المبلغ كاملًا دون تخفيض. لذلك شددت على أهمية الاحتفاظ بإيصال الدفع كوثيقة قانونية تثبت إنهاء التصالح.

يرى الكثيرون أن هذه الخطوة تسهم في تنظيم المنظومة المرورية وتشجيع المواطنين على الالتزام، خاصة مع سهولة الإجراءات وسرعة إتمامها إلكترونيًا، ما يقلل من الزحام ويعزز التحول الرقمي في قطاع المرور.

