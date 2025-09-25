أجلت المحكمة مدني جنوب الجيزة، أولى جلسات الدعوى المقامة من الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي يطالب فيها الحكم بتعويض 10 ملايين جنيه على خلفية أزمة تسريب الـVAR، لجلسة 9 أكتوبر لتقديم شهادة نهائية للحكم الصادر من مستأنف الاقتصادية.

وفي وقت سابق كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت بتقليل الغرامة الموقعة على الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، من مليون جنيه لكل منهما إلى 100 ألف جنيه فقط، في قضية تسريب الحديث الصوتي لحكام الـVAR خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأحالت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبدالباسط، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة بث تسريب صوتي دار بين الحكم محمد عادل وحكم الفيديو محمد سلامة "ميدو"، عبر إحدى القنوات الفضائية.

وكان المحامي العام قد أنهى التحقيق مع الحكم الدولي محمد عادل، الذي أدار اللقاء بين الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، بعد انتشار وتداول التسريب الصوتي بينه وبين حكم الفيديو، عبر وسائل الإعلام.