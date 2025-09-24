عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، متهمًا بالإعدام شنقًا لإدانته في قتل خفير بعدة طلقات نارية في منطقة جبلية بالجيزة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي ومعوض ثروت رجب، وبحضور وكيل النائب العام محمد مختار، وأمانة سر خالد شعبان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5081 لسنة 2025 جنايات الصف أن المتهم توجه إلى غرفة الحراسة محل عمل المجني عليه، ونشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، أشهر على إثرها الأول سلاحًا ناريًا في وجه المجني عليه، وأطلق صوبه عدة طلقات نارية استقرت في الرأس والصدر، والتي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أن المتهم عقب ارتكابه الجريمة، جلس جوار جثمان المجني عليه، ودخن المواد المخدرة "الحشيش" باستخدام أداة زجاجية "كنشة"، ثم لاذ بالفرار من مكان الواقعة.

وأضافت التحقيقات أنه ثبت في تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه إصابته بفتحة دخول لعيار ناري بالرأس والصدر، بالإضافة إلى فتحات دخول وخروج أعيرة نارية في أماكن متفرقة بالجسد، واستقرار مقذوفات نارية مفردة، مما أسفر عن تهتك بنسيج الرئة اليمنى والكبد والكلى اليمنى، ونزيف داخلي، وهي الإصابات التي أودت بحياته.