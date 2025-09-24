شابين يتحرشان بفتاة ويعتديان عليها بالضرب بطلخة

كشفت تحريات المباحث ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعرض فتاة للتحرش اللفظى من شخصين حال سيرها وشقيقتها وقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وإلقاء هاتفها المحمول أرضاً وإتلافه.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة طلخا من القائمة على النشر بذات المضمون، وتم تحديد وضبط المشكو فى حقهما فى حينه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.