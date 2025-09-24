إعلان

شابين يتحرشان بفتاة ويعتديان عليها بالضرب بطلخة

كتب : مصراوي

08:00 م 24/09/2025

المتهمان والضحية

كشفت تحريات المباحث ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعرض فتاة للتحرش اللفظى من شخصين حال سيرها وشقيقتها وقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وإلقاء هاتفها المحمول أرضاً وإتلافه.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة طلخا من القائمة على النشر بذات المضمون، وتم تحديد وضبط المشكو فى حقهما فى حينه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحرش ضرب فتاة طلخة

