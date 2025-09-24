إعلان

بـ مليار و600 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي زرع 3.5 فدان بـ"الهيدرو" في الإسماعيلية

كتب : مصراوي

03:27 م 24/09/2025
كتب - علاء عمران:
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية استباقية جديدة للعناصر الإجرامية المتورطة في زراعة وترويج المواد المخدرة، بعدما تمكنت من كشف واحدة من أخطر المزارع السرية لنبات الهيدرو المخدر بالظهير الصحراوي في محافظة الإسماعيلية.
وكشفت التحريات أن تشكيلًا عصابيًا شديد الخطورة استغل طبيعة المنطقة الصحراوية بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق لزراعة نبات الهيدرو المخدر على مساحة واسعة، مع تخزين كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها في السوق.
وبعد تقنين الإجراءات، نفذت القوات الأمنية مداهمة محكمة للمزرعة أسفرت عن ضبط 27.5 طن من نبات الهيدرو، بينها 21 طنًا مزروعة بالفعل و6.5 طن مخزنة داخل المزرعة، إضافة إلى بندقية آلية وبندقية خرطوش.
كما تمكنت القوات من ضبط أحد عناصر التشكيل وبحوزته 90 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش و10 كيلوجرامات أخرى من مخدر الهيدرو. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بما يقارب 1.6 مليار جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ ملاحقة باقي عناصر التشكيل.

