صورة تثير الذعر بالقاهرة.. والداخلية تكشف سر أسلحة منشأة ناصر

كتب : علاء عمران

01:27 م 24/09/2025

المتهم

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة لشخصين يحملان أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط الشخصين، وتبين أن أحدهما له معلومات جنائية ويقيمان بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بالتقاط الصورة بقصد اللهو، مؤكدين أن الأسلحة الظاهرة بلاستيكية ومخصصة لألعاب الأطفال.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

الداخلية منشأة ناصر أجهزة وزارة الداخلية

