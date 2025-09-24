إعلان

ضبط 10 ملايين جنيه.. الداخلية تلاحق تجار العملة في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:40 ص 24/09/2025

تجار العملة- أرشيفية

كتب – علاء عمران:
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متواصلة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط مبالغ مالية بقيمة 10 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة تقارب 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

