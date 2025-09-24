إعلان

1206 مخالفة في يوم واحد.. الداخلية تضبط قائدي دراجات دون خوذة

كتب : مصراوي

10:59 ص 24/09/2025

مخالفة لقائدي الدراجات النارية

كتب – علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 1206 مخالفات لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة.
وكانت وزارة الداخلية قد ناشدت قائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما دعت قائدي السيارات إلى الالتزام بالسير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

