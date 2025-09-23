إعلان

فيديو صادم في العجوزة.. سقوط شابين تحت تأثير المخدرات بالشارع

كتب : مصراوي

07:11 م 23/09/2025

واقعة صادمة في العجوزة

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعدما ظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان، بينما كان آخر مسجى على ظهره بأحد شوارع العجوزة.

على الفور، بدأت أجهزة وزارة الداخلية فحص الفيديو، وتمكنت من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالمقطع، وتبين أنهما عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية – ومقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق.

وبمواجهتهما، أقرا بتفاصيل الواقعة مؤكدين أنهما كانا تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

