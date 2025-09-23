4 شباب يتعاطون المخدرات بالشارع.. وتحرك عاجل من الداخلية | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء تعاطيهم المواد المخدرة في أحد شوارع الجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية")، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.