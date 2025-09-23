إعلان

الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 21 طن دقيق قبل التلاعب بالأسعار

كتب : مصراوي

11:39 ص 23/09/2025

حملة تموينية مكثفة

كتب- علاء عمران:
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وخلال 24 ساعة، واصل قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة التي استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وأسفرت الجهود عن ضبط ما يقرب من 21 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل تداوله بالأسواق بطرق غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

