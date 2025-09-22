تحذير للمواطنين.. 6 شركات سياحة وهمية في قبضة الشرطة

تمكنت أجهزة الأمن من كشف وتصفية 6 شركات تعمل بدون ترخيص، وتستدرج المواطنين تحت مسمى تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية مزيفة.

التحريات أكدت قيام هذه الشركات بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، وإيهامهم بأنها مرخصة، بينما كانت تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة.

بتقنين الإجراءات، ألقي القبض على القائمين على إدارتها، وعُثر داخل مقرات الشركات على جوازات وتذاكر سفر، دفاتر استلام نقدية، ومجموعة من إعلانات الشركات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.