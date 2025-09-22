إعلان

مشاجرة عنيفة بالمنيا.. ضرب بالعصي وسكاكين في الشارع

كتب : مصراوي

05:35 م 22/09/2025

طرفا المشاجرة

مقطع فيديو صادم انتشر على مواقع التواصل يظهر مشاجرة عنيفة بالمنيا بين طرفين بسبب خلافات قديمة.

التحريات الأمنية أكدت الواقعة، وتبين أن الطرف الأول مكون من 4 أشخاص، والطرف الثاني 3 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة مركز سمالوط شرق.

في مشهد عنيف، تعدى الطرفان على بعضهما بالعصي الخشبية والأسلحة البيضاء، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهم وبحوزتهم (عصا خشبية وقطعتا سلاح أبيض).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو.

مشاجرة خلافات قديمة المنيا عصا خشبية سلاح أبيض

