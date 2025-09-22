إعلان

القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة

كتب - محمد الصاوي:

03:23 م 22/09/2025

المطربة بوسي

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على المطربة بوسي لصدور أحكام قضائية ضدها.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات سفر بوسي إلى دبي، حيث اكتشف رجال البحث الجنائي برئاسة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، منع المطربة من السفر لصدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد.

تم التحفظ عليها فورًا، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القبض على المطربة بوسي مطار القاهرة دبي البحث الجنائي شيكات بدون رصيد

