يستقطب الشباب والفتيات للتصوير.. ضبط مدير مكتب "كاستينج" بالجيزة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مكتب "كاستينج" يعمل بدون ترخيص ويستقطب الشباب لتصوير فيديوهات بالجيزة.

وأفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب "كاستينج" بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، واستقطاب الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو دون الحصول على تصاريح رقابية، مستخدمًا معدات تصوير محملة بمصنفات سمعية وبصرية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتب وضبط المدير المسؤول، والعثور بداخله على استوديو تصوير وكاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائي مزودة بوحدة تخزين تحتوي على فيديوهات للراغبين في التمثيل، إضافة إلى جهاز لاب توب محمل ببرامج مقلدة ومنسوخة.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

