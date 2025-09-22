إعلان

"دعارة أون لاين".. ضبط شخصين و3 سيدات لممارستهم الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

كتب : علاء عمران

01:55 م 22/09/2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين و3 سيدات لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الهاتفية.
وأفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، و3 سيدات باستخدام أحد التطبيقات للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

ضبط شخصين 3 سيدات لأعمال المنافية القاهرة

