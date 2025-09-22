فيديو مثير| 5 شباب يرشقون المارة بأكياس مياه.. والأمن يتدخل

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يقومون بمضايقة المارة عن طريق إلقاء أكياس مياه عليهم "على سبيل المزاح" بالقاهرة.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء). وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة ونشر الفيديوهات عبر حساباتهم على مواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضا:

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار

أول بيان رسمي من النيابة العامة في سرقة أسورة المتحف المصري

مساعد وزير الداخلية الأسبق يوضح تعديل اشتراطات الحصول على رخص القيادة