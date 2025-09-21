مصرع شخصين وإصابة ثلاثة في تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقي شخصين مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين في حادث تصادم بين مركبتي توك توك وسيارة ملاكي، بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، في نطاق حي العامرية ثان.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم قرب بوابات الإسكندرية بمنطقة العامرية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن مركبتي "توكتوك" كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس، واصطدمتا بسيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.