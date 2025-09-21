مشاجرة في السنبلاوين.. ضرب صاحب ورشة ونجله بسبب "مين يعدي الأول"

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

وبالفحص تبيّن أنه بتاريخ 18 الجاري، تلقى مركز شرطة السنبلاوين بلاغًا من (مالك ورشة ونجله – مقيمان بدائرة المركز) بتضررهما من (أحد الأشخاص – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدي عليهما بعصا خشبية وإحداث إصابتهما بكدمات متفرقة، على خلفية مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات على أولوية المرور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والتخلص من العصا الخشبية المستخدمة في التعدي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.