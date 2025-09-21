فيديو مثير .. شاب يخلع هدومه ويروع الأهالي بسلاح أبيض في شبرا



كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخص عاري الجسد من الأعلى بالتلويح بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة "له معلومات جنائية").

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بينه وبين أشقائه فقام بالتلويح بسلاح أبيض دون حدوث ثمة تعدى منه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض الظاهر بالمقطع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

