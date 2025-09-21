إعلان

استجابة فورية.. الشرطة تنقذ سيدة داخل شقتها بالساحل | صور

11:18 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب- علاء عمران:
استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة لبلاغ ورد إلى غرفة عمليات شرطة النجدة من أحد المواطنين، أفاد بوجود سيدة في حالة إعياء شديد وغير قادرة على الحركة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الساحل.
وانتقلت قوة أمنية مدعومة بوحدة من الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من فتح باب الشقة وإنقاذ السيدة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.
ولاقت سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغ إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود رجال الشرطة في خدمة المواطنين وحماية الأرواح.

