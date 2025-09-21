استجابة فورية.. الشرطة تنقذ سيدة داخل شقتها بالساحل | صور

كتب- علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة لبلاغ ورد إلى غرفة عمليات شرطة النجدة من أحد المواطنين، أفاد بوجود سيدة في حالة إعياء شديد وغير قادرة على الحركة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الساحل.

وانتقلت قوة أمنية مدعومة بوحدة من الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من فتح باب الشقة وإنقاذ السيدة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

ولاقت سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغ إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود رجال الشرطة في خدمة المواطنين وحماية الأرواح.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة