واقعة "ذبح سائق ترسا".. حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات

08:54 م السبت 20 سبتمبر 2025

واقعة "ذبح سائق ترسا".. حبس المتهم 15 يومًا على ذم

كتب ـ رمضان يونس:

أمرت نيابة الطالبية الجزئية بالجيزة، بحبس المتهم "إسلام" الشهير بـ"أبو أتاته"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق يُدعى "محمد أوزعه" ذبحًا بسكين في أحد شوارع منطقة الكوم الأخضر بالهرم.

الجريمة وقعت قبل صلاة الجمعة الماضية، رصدتها كاميرات المراقبة- يتحفظ مصراوي على نشره لما يتضمنه من مشاهد مزعجة- حيث ظهر المتهم وهو يسير بجوار المجني عليه واضعًا يده على كتفه، ثم باغته بطعنات متتالية قبل أن يذبحه وسط ذهول الأهالي.

على الفور، تمكن رجال البحث الجنائي بالجيزة من ضبط المتهم بعد دقائق من ارتكاب الجريمة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه استدرج المجني عليه بحيلة، بعدما ادعى إصابته بوعكة صحية وطلب منه توصيله بالتوك توك، قبل أن ينفذ مخططه الإجرامي.

نيابة الطالبية الجزئية أبو أتاته المتهم بقتل سائق الكوم الأخضر جريمة قتل
